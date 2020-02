Anna Falchi da censura, la foto con indosso solo la sciarpa per festeggiare la vittoria della Lazio

Anna Falchi non può non esultare per la vittoria della Lazio. L'attrice, presente all'Olimpico, ha festeggiato a suo modo la vittoria dei giocatori dell'allenatore Simone Inzaghi contro l'Inter. "Non voglio smettere di sognare", commenta così il trionfo con tanto di foto quasi da censura.

L'attrice, infatti, si immortala quasi nuda, coperta dalla sciarpa della sua squadra in uno scatto, nell'altro invece in lingerie bianca. "Sogniamo insieme" replicano i tifosi nonché suoi seguaci, mentre c'è qualcuno che propone di "posare nuda se i biancocelesti vincono lo scudetto". Nella serata di domenica 16 febbraio infatti la Lazio ha portato a casa la vittoria con un 2 a 1.