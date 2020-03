Domenica In, incontenibile Mara Venier: davanti al ministro grillino Spadafora, si "concia" così. Mai visto

Uno spettacolo continuo, con Mara Venier ad animare lo studio di Domenica In. La puntata è quella andata in onda il primo marzo su Rai 1, durante la quale la conduttrice ha ospitato e intervistato anche il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, il grillino Vincenzo Spadafora, chiamato a fare il punto sulle misure di sicurezza adottate per contenere l'emergenza-coronavirus. Al termine dell'intervista, è entrato in studio il mitico Settebello della pallanuoto azzurra. La squadra e l'allenatore Alessandro Campagna sono intervenuti per celebrare la vittoria dello scorso luglio dei Campionati mondiali di nuoto 2019, quarta medaglia d'oro su diciotto partecipazioni. E nel corso dell'intervista, la Venier ha chiesto lumi su falli e dribbling che avvengono sotto e sopra l'acqua. Ma non solo: ad un certo punto ha indossato una cuffia, quella che potete vedere nella foto, ha preso in mano un pallone personalizzato ad-hoc e - nello stupore generale - si è messa a tirare costumi, segnare reti e fingere una partita di pallanuoto. Insomma, ha compreso in prima persona cosa significa avere a che fare con dei campioni del mondo. Zia Mara come sempre incontenibile. Anche di fronte al ministro Spadafora.