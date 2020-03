Elena Morali, dai Forrester di Beautiful a Favoloso. Ma salta la partecipazione al nuovo format

Francesco Fredella 03 marzo 2020 a

a

a

Dal set di Beautiful alla passeggiata con Bagheera (il cane di Luigi Favoloso). Qualcosa non ha funzionato nella carriera di Elena Morali? Come vi abbiamo raccontato in esclusiva qualche giorno fa, Elena sarebbe stata mollata dal suo agente (con una frattura improvvisa e insanabile), dal fidanzato (il comico Scintilla) e dall’uomo con cui ha avuto una storia durata oltre un anno. Stiamo parlando di Daniele Di Lorenzo, produttore famosissimo in campo televisivo.

"Dramma, a 74 anni ce l'avrò ancora più grande?": Amadeus, una strepitosa gaffe a "I soliti Ignoti"

La vera curiosità resta la nuova fuga d’amore della Morali con Luigi Favoloso. Sembra che siano stati avvistati a Milano, dopo l’arrivo a Roma da Beirut (dove si trovavano fino alla scorsa settimana). Ma si tratta di vero amore o di un flirt finto che strizza l’occhio al gossip? Difficile saperlo, sarà il tempo a stabilirlo. Intanto, per Elena potrebbe pesare come un macigno questa foto esclusiva che la ritrae sul prestigioso set di Beautiful, dove sarebbe arrivata grazie al produttore Di Lorenzo (oltre chiaramente alla sua bravura artistica). Ma la Morali sul set americano con la famiglia Forrester non fa più scalpore. Acqua passata. Ora di Beautiful non se ne parla più perché ci sarebbe qualcosa di “Favoloso” nella sua vita. E la showgirl potrebbe tornare a fare i conti con un altro stop improvviso nella sua carriera: da voci di corridoio, pare che che sia saltata anche la sua partecipazione al programma sui make up - che in esclusiva avevamo annunciato alcune settimane fa. Un format itinerante che sarebbe andato in onda su Real time e che avrebbe visto in prima linea la Morali. Il programma si farà, ma senza di lei. Qualcosa è accaduto.