Ballando con le Stelle, stop per Coronavirus: Milly Carlucci rischia di non andare in onda

05 marzo 2020 a

a

a

A causa del coronavirus rischiano di cambiare tutti i palinsesti Rai. Alcuni programmi come Ballando con le stelle (al via dal 28 marzo) o La corrida (in onda), potrebbero essere sospesi, rivela il Corriere della Sera. Il problema del programma di Milly Carlucci è l'impossibilità di rispettare la distanza di sicurezza tra le coppie in gara. Distanza che è già stata rispettata ieri sera 4 marzo a Porta a Porta dove non c'è stata nemmeno la rituale stretta di mano tra l'ospite, in questo caso il leader del Pd, Nicola Zingaretti, e il conduttore, Bruno Vespa. Fabrizio Salini, amministratore delegato di viale Mazzini, si è riunito con i suoi collaboratori per esaminare le nuove misure e magari riuscire a mandare in onda alcune opere teatrali e cinematografiche sospese per il coronavirus.