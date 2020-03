Grande Fratello, vita sconvolta dal coronavirus per Federica Lepanto: una decisione pazzesca

Francesco Fredella 13 marzo 2020 a

Dal Grande Fratello a infermiera: il coronavirus fa cambiare vita a Federica Lepanto, che nel 2015 ha partecipato al reality e come tentatrice a Temptation island lo scorso anno. Oggi si trova ad Agropoli in corsia al 118 per fronteggiare l’emergenza che l’Italia sta vivendo. Lo racconta senza segreti a Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

“Nella mia città c’è psicosi, riceviamo di continuo telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi specifici ma hanno bisogno di sostegno psicologico”, dice Federica. Che sogna il ritorno in tv. Anche se appare un po’ spaventata dal jet-set televisivo: “Il mondo dello spettacolo non dà certezze. A dire il vero, nemmeno il mondo sanitario. Continuo a fare serate in giro”, svela a Nuovo prima del decreto di stop del presidente Conte. Anche Federica, in divisa da infermiera; lancia un monito: “Bisogna rispettare le regole di igiene e i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute”.