Detto Fatto, la denuncia di Bianca Guaccero: "Montatura mediatica contro di me"

Stop anche per Detto Fatto, sospeso dalla Rai al pari di molti altri programmi a causa del coronavirus: Una delle truccatrici del format condotto da Bianca Guaccero è stato infatti trovato positivo al tampone. La Guaccero, per inciso, era assente da cinque giorni per una gastroenterite acuta e sarebbe dovuta tornare al timone di Detto Fatto, che però è stato poi sospeso. Ma non è tutto. Si era parlato anche di una cancellazione del programma, ipotesi che la Guaccero scaccia: "Quella della cancellazione è una montatura mediatica". Molte le voci cha hanno lambito il programma: dall'addio di Giovanni Ciacci, il presunto scontro con Guillermo Mariotto, le indiscrezioni sulla cancellazione per bassi ascolti. Ma a mettere i puntini sulla "i", intervistata dal Giornale, ci pensa proprio la Guaccero: "Detto fatto ha subito parecchie traversie. La strada è stata in salita fin dall’inizio. Esordivo come conduttrice subentrando ad una collega che aveva raccolto sei anni di successi, e in una squadra nuova, ancora tutta da rodare. Abbiamo iniziato con dieci giorni di ritardo rispetto agli altri pomeridiani, e quattro cambi d’orario in un solo mese hanno aumentato il nostro svantaggio. Eppure dal pubblico ho ricevuto e ricevo solo valanghe d’affetto e ammirazione. E la curva dei nostri ascolti è più viva che mai: chiudiamo sempre al 10, 11 per cento", conclude con orgoglio.