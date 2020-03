Bim Bum Bam, Manuela Blanchard: "Ero sull'orlo dell'abisso", ecco che fine ha fatto

16 marzo 2020 a

Vi ricordate la mitica Manuela Blanchard di Bim Bum Bam, il programma in onda dal 1981 al 2002 sulle reti Mediaset, allora Fininevst? Bene, dopo 22 anni è tornata sul piccolo schermo: da venerdì condurrà su DeAJunior Tai Chi One, ogni venerdì alle 14.30 E Il Giorno la ha raggiunta per intervistarla e chiederle come mai abbia deciso di tornare in tv: "In giugno, molto prima del coronavirus, ero in Cina e una giornalista mi ha fatto un' intervista per i miei 60 anni. L' intervista è stata rilanciata sul web e ho avuto moltissimi riscontri - ricorda -. Sono stata contattata da DeAJunior che mi ha chiesto se ero disponibile per un programma sul Tai Chi, di cui sono insegnante, dedicato ai bambini. Ho risposto di no molte volte, finché sono riusciti a convincermi", spiega Manuela. La quale poi confessa: "Quando Bim Bum Bam ha chiuso avevo 40 anni e mi sono trovata sull'orlo dell'abisso. Ero senza lavoro perché avevo rifiutato di fare le telepromozioni, non volevo spingere le persone a prendere cose che non mi convincevano. Così ho deciso di riprendere a studiare. Prima naturopatia, poi ho avuto una formazione psicanalitica. Quindi - prosegue nel racconto - medicina naturale. Siccome pratico arti marziali da quando avevo 17 anni, ho studiato medicina cinese. Poi ho seguito un corso di ipnosi a Londra, uno di apicoltura. E ho sempre continuato a insegnare Tai Chi. Spesso mi hanno invitato a partecipare a varie trasmissioni, ma ho sempre rifiutato perché non riuscivo a trovare un senso", conclude.

