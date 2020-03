Giuseppe Conte sex symbol, Malena conferma: "Le mie amiche...". Fonti autorevoli: roba clamorosa

24 marzo 2020 a

Prodigi da emergenza nazionale. Giuseppe Conte nuovo sex symbol della politica italiana. A confermarlo è Malena, una sua conterranea, la star del cinema a luci rosse ed ex Isola dei famosi. "A me no, non arrapa - spiega l'attrice intervistata da La Zanzara a Radio24 -. Ma ho un gruppo Telegram di ragazze, le Malenite. Ovviamente abbiamo il divieto di mandare foto hard e quant’altro. E devo dire che loro sono tutte fans di Conte, ma tutte. Ogni volta che Conte fa un video, gli ormoni del gruppo esplodono a mille". Come dire: fonti molto autorevoli...