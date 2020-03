Paolo Bonolis e Luca Laurenti in quarantena: "Una sua scelta, non sa nemmeno che esiste il coronavirus"

Francesco Fredella 24 marzo 2020 a

Dimenticate qualsiasi tipo di lite. Dimenticate. Meglio ripetetelo perché Paolo Bonolis e Luca Laurenti vanno d’accordo da una vita. Oggi più che mai.

"Cazz***e. Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile", racconta il conduttore in una diretta Instagram con l’autore tv Marco Salvati. Sembra però, che Bonolis in questi giorni di quarantena non sia in contatto con Laurenti. Il motivo lo svela lui stesso: "Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il coronavirus".