Grande Fratello Vip, Antonella Elia-choc: "Come è morto mio padre quando avevo 9 anni. Mi ha devastato la vita"

Antonella Elia apre il proprio cuore al Grande Fratello Vip. La concorrente del programma televisivo condotto da Alfonso Signorini porta alla luce un ricordo che la perseguita. "Quell'incidente d'auto mi ha devastato...", spiega a Teresanna Pugliese. La showgirl si riferisce alla tragedia che ha visto protagonista il padre: "Quando avevo 9 anni ho perso mio padre in un incidente in macchina e Paola era con lui. È stato tremendo". Paola, come la stessa Antonella racconta, era la moglie del padre, la donna che ha sempre chiamato "mamma".

La conduttrice tv ha infatti perso la mamma quando aveva solo un anno e mezzo e per questo - spiega - era molto legata a Paola, anche se "non la vedo da due anni". "Noi due però ci siamo sentite prima di entrare", ha chiarito poco dopo aver ricevuto un emozionante videomessaggio proprio dall'ex moglie del padre.