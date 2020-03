Laura Torrisi massacrata per una foto: "I cog***i li avete rotti voi". Il coronavirus le fa perdere il controllo

27 marzo 2020 a

Basta una foto per scatenare l’ira sui social. Stavolta la vittima è Laura Torrisi, ex di Pieraccioni. Che pubblica una foto e scrive : “Sono i giorni dello smarrimento. Silenzio e confusione. Ma continuo a pensare che la confusione sia buona… E che sia un ottimo posto per imparare e creare qualcosa di nuovo”. Ma i leoni da tastiera, sempre pronti purtroppo a scagliarsi ingiustamente contro chiunque, attaccano la Torrisi che sta rispettando come tutti la quarantena a casa. Per alcuni utenti, invece, quella foto di repertorio sarebbe stata scattata di recente in barba alle regole. Tutto falso. La Torrisi sfodera gli artigli e si difende:“Le foto sono vecchie e i cogl…ni li avete rotti voi con la vostra rabbia e i vostri giudizi. Se non potete essere d’aiuto, abbiate almeno la decenza di stare in silenzio”.