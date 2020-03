Donatella Rettore, un messaggio drammatico: "Mi hanno detto che non morirò. Almeno non subito"

Francesco Fredella 31 marzo 2020 a

Un post che lascia tutti senza fiato. Donatella Rettore, icona assoluta della musica italiana, da settimane sta lottando contro un cancro. È forte. Deve vincere assolutamente questa battaglia. Su Instagram, dove decine e decine di fan mandano messaggi, scrive: “Mi hanno detto che non morirò. Almeno non subito? Quella battaglia l’abbiamo vinta”. Con queste parole i fan del Kobra sono più tranquilli. Migliaia di like ricevuti in pochissime ore. Poi Donatella ha ringraziato i medici che si stanno prendendo cura di lei. Donatella è sposata da tantissimi anni con Claudio Rego, che l’ha sempre accompagnata nella vita professionale lungo lo stesso percorso. Qualche anno fa, proprio in tv, la Rettore - che da tempo si è trasferita a Castelfranco Veneto - ha raccontato di essersi innamorata di Rego in un viaggio da Roma verso la Puglia. Anni Settanta. In quel periodo la Rettore era un astro nascente della musica, amatissima dal grande Lucio Dalla (a cui era legatissimo).