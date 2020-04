Il clubbing ai tempi del coronavirus: musica e creatività, l'Italia che balla non si ferma

02 aprile 2020 a

Resettare i nostri ritmi e le nostre abitudini per colpa del Covid-19 sta tirando fuori la creatività e le idee degli italiani. Tra i tanti, anche quella di chi fa divertire di notte, con la musica, nei locali. Il settore sta reagendo, sui social e non solo. Perché un po' di musica serve sempre, anche quando i motivi per sorridere sembrano mancare.

Ad esempio, chi si sente dj nell'anima, può iniziare a mixare già al mattino, con i bambini, all'ora di colazione, ballando e sorridendo. Al posto dei soliti vinili o dei lettori super professionali, ecco una fetta di ananas. E' quel che succede nel nuovo spot Del Monte. L'uomo Del Monte, quello che diceva si, lascia spazio a una piccola festa in famiglia, fatta di frutta, ritmo ed allegria. La canzone dello spot, a presa rapida, è dei siciliani Vincenzo Callea e Luca Lento (un pezzo dei Ti.Pi.Cal., band intramontabile della house anni '90), di Pl4tform. Tra l'altro, il pubblicitario siciliano Marco Alduina che ha creato lo spot è uno specialista del merce pubblicitario, una modalità di lavoro adatta ai tempi di crisi. La campagna è stata creata in Italia, in smart work, in collaborazione con Media Stock, MMM Group ed altre agenzie.

Venendo ai dj, ecco il romano Gabry Venus. Lo scorso 26 marzo ha dato vita ad un dj set sul profilo Instagram di Ego Music. "Si tratta del primo #egovirtualset direttamente dalla mia cava segreta, spero di farvi compagnia con la mia musica", le sue parole. Proprio su Ego ha pubblicato la solare "Fun Beach", marcia house energica, nel suo stile mentre il suo remix di Pato Groove - "Madera" è stato incluso in una compilation importante come "Milk & Sugar Miami Sessions".

Ancora house ai livelli più alti con Samuele Sartini, dj producer marchigiano conosciuto in tutto il mondo. Per la pagina Facebook del Peter Pan Club di Riccione la sera del 28 marzo è stato protagonista con un dj set in live streaming. Pure la puntata 17 del suo radioshow, disponibile su Soundcloud, è perfetta per scatenarsi a casa. Non manca tanta nuova musica: c’è 'My Religion' con Terri B! e c’è"Stars", con Jonk & Spook.

Dalla house alla techno, sempre italiana, con la scatenata Ross Roys. Ligure, è specializzata in tech house e attiva tra Toscana, Liguria ed Ibiza e ha aderito a "DJs United to support the emergency". In onda su Radio House Music, l’iniziativa va in onda dal 27 marzo e ogni giorno alle 17 propone dj set degli aderenti al progetto. I proventi delle mini clip pubblicitarie saranno devoluti alla Protezione Civile.

Anche il Bolgia di Bergamo, top club elettronico nel panorama europeo, si attrezzato per la quarantena sulla sua pagina Facebook. Ha schierato in console assi veri della musica techno in Italia. Il 14 marzo è stata la volta del vulcanico Luca Agnelli. L'iniziativa è "Io resto a casa e ballo", l'hashtag è #iorestoacasaeballo. Tra gli altri top dj che si sono esibiti in streaming nei giorni scorsi vanno ci sono Chris Liebing, Leon o Marco Faraone, anche loro protagonisti dei party del locale.

Alberto Salaorni, anima, cuore, chitarra e voce della Al-B.Band, una delle formazioni live più attive d'Italia, su questo momento così delicato dice: "Penso che al momento del 'risveglio' da questo brutto sogno ci sarà talmente tanta energia e voglia di socialità. A noi artisti basterà semplicemente fungere da 'amplificatori'. Nell'attesa, sui social, fa musica, di solito di notte... e con la sua chitarra ed il suo buonumore partecipa alle dirette dell'amico Gigi Vesentini, giornalista e conduttore tv veronese come lui.

Chiudiamo culinario e musicale insieme: La pagina Facebook di Pelledoca Milano, grazie a Biagio D'Anelli, dj e personaggio tv, spesso regala dj set tutti da ballare. Chi vuole accompagnarli con la cucina del locale, a pranzo, può farlo dal lunedì al venerdì. E’ possibile comporre il proprio menù personale proprio su Facebook. Ogni venerdì e sabato ecco invece la cena, da vivere in famiglia... ma sempre a ritmo di musica.