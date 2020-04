Matilde Brandi, la rettifica: "Il padre deceduto a causa di una malattia pregressa e non di Covid-19"

14 aprile 2020 a

Il padre di Matilde Brandi non è morto di coronavirus. Lo specifica il legale della stessa Brandi che invia una rettifica dell'articolo in cui il nostro sito dava notizia della morte di Pietro Brandi, imputandola al coronavirus. "Il padre della signora Brandi - si legge - è morto a causa di una malattia pregressa e non di Covid-19". L'articolo di liberoquotidiano.it faceva riferimento a un post Instagram in cui la showgirl si sfogava: "Hai lottato come un guerriero, senza mai mollare. Un anno fa te ne andavi tu mamma e ora anno dopo in punta di piedi senza far rumore anche tu Babbo mio hai deciso di raggiungere la mamma!". E ancora: "Sei stato un guerriero e con lucidità sei arrivato alle tue ultime ore con grande dignità senza mai farci capire che stavi soffrendo non solo per il dolore fisico ma per il dolore di dover lasciare i tuoi figli che vedevi distrutti dal dolore! Hai lottato come un guerriero senza mai mollare fin quando le forze non c'è l'hanno fatta più!". Ci scusiamo con Matilde Brandi e la sua famiglia per l'errore

