Grande Fratello Vip, il dramma di Antonella Elia: "La mia carriera è finita", cosa la ha rovinata

Teme che il Grande Fratello vip possa averle rovinato la carriera, mentre con il fidanzato Pietro Delle Piane è tornato il sereno. Antonella Elia, tra le inquiline di spicco dell'ultima edizione del reality si racconta in una intervista a Chi. A partire dai protagonisti del reality, dice: “Adriana Volpe, sono felice di aver trovato un’amica”. "Rita Rusic dice che sono anaffettiva, invece mi attacco alle persone e immagino che abbiano verso di me una preferenza. Per questo mi arrabbio se poi non penso sia così". Ma respinge l'accusa di avercela con le donne: "Se si parla della Lessa, della Marini e di Licia, sì. Ma da sempre difendo le donne, la bellezza e la dignità”.

Nella Casa però Antonella ritiene di essersi svelata troppo: "Penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”. Infine respinge l'illazione secondo la quale Alfonso Signorini l'avrebbe favorita: "Ne sarei onorata, ho bisogno di essere amata e protetta come facevano Corrado, Vianello e Mike Bongiorno. Ma mi ha fatto dei caz***toni colossali e sono uscita contro Sossio Aruta. Non mi ha favorita”.

