Harry Styles, la gaffe in diretta mondiale: "Ma gli è scappato un peto?", imbarazzo senza precedenti

Figuraccia in mondo visione per Harry Styles, ex membro degli One direction oggi lanciato in una carriera solista di grande successo. Il cantante inglese è finito tra i terending topi di Twitter nella maniera peggiore: per un peto. Il sospetto dei fan è supportato da un video che lo ritrae durante un'intervista sulla radio on line HeartRadio. Mentre stava chiacchierabdo del suo ultimo successo Adore you, gli ascoltatori hanno sentito distintamente uno strano rumore. Imbarazzo palpabile, anche senza immagini a disposizione: tutti hanno pensato a uno sconveniente episodio di meteorismo intestinale, e l'hashtag Oh no Harry è diventato ovviamente virale a tempo di record.

