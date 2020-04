Anna Falchi, impensabile confessione sul compagno: "Ci siamo privati di una cosa importante"

Francesco Fredella 21 aprile 2020 a

Quarantena senza dire addio all’amata cucina. Ma per Anna Falchi, una delle attrici più applaudite di sempre, è un periodo difficile perché il suo fidanzato non c’è. “Mi manca il mio fidanzato, non lo vedo da un mese e mezzo. Vorrei riabbracciarlo fisicamente, baciarlo”: Anna Falchi esordisce così al programma radiofonico I lunatici (in onda su radio2). La quarantena la trascorre senza Andrea Ruggieri, giornalista ed ex avvocato, oggi deputato della Repubblica (in questi giorni molto impegnato a Montecitorio).

“Ci siamo privati di questa cosa importante che è l’amore. Sono tanti anni che stiamo insieme, ma non conviviamo. È una prova. Abbiamo fatto questa scelta. E penso proprio che ne sto uscendo più innamorato di prima“, ammette l’attrice che vive a Roma con sua figlia Alyssia. La Falchi si mette ai fornelli tutti i giorni, e una fonte anonima ci assicura che è davvero brava. Tra l’altro, fino a pochi mesi fa, conduceva un programma su Telenorba che s’intitolava: “Anna e i suoi fornelli”. “Amo cucinare, mi piace mettermi alla prova. Nel pomeriggio mi dedico alle lezioni online con mia figlia, la aiuto a fare i compiti e nel frattempo ripasso”, conclude la Falchi.

