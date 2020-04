Lea Michele, ex star di Glee, aspetta un bambino da Zandy Reich: Twitter italiano impazzito

28 aprile 2020 a

Al grande pubblico forse il nome di Lea Michele non è così familiare, ma tra i (non più) giovanissimi è una celebrità: l'ex star di Glee, serie tv cult dello scorso decennio, aspetta un bambino dal marito, l'uomo d'affari Zandy Reich, e la notizia fa il giro del mondo ed entra nei trending topic di Twitter in Italia, dove sia Glee sia la sua protagonista hanno avuto enorme successo. L'attrice 33enne e il marito, spiffera il magazine People che ha lanciato lo scoop "da tempo sognavano di diventare genitori”.

Lea e Zandy si sono conosciuti nel 2017 grazie ad amici comuni, ma non è scoccato il classico colpo di fulmine. Ma Zandy non si è dato per vinto ed è riuscito a conquistare la bellissima Michele, sposandola lo scorso anno. Nel passato sentimentale di Lea, anche un grandissimo dolore: il suo ex fidanzato e compagno sul set di Glee, Cory Monteith è morto per overdose di alcol e droga nel 2013.

