Giuseppe Povia a Vieni da me e il "gay mancato", stilettata a Caterina Balivo e Rai: "Sono andati nel panico e non mi inviteranno più"

Costerà cara a Giuseppe Povia la battuta sugli omosessuali a Vieni da me. "Sono un gay mancato perché amo le pulizie", aveva detto durante l'intervista con Caterina Balivo, che non l'aveva presa bene. "Stiamo calmi, è un ospite e vorrei finire l’intervista con il sorriso. Ha detto una cretinata, a casa gli avrei detto altro...", aveva commentato a caldo lei.

Una "polemica inutile", la definisce ora l'autore di I bambini fanno oh, da qualche anno diventato il cantautore preferito dai complottisti italiani per le sue sparate polemiche contro il "potere mainstream". "Stavo facendo una bellissima intervista - si sfoga ora su Instagram - ma poi loro sono andati in panico perché ho detto: 'Sono un gay mancato perché amo le pulizie'". Una. "battuta innocua e in buonafede – sottolina Povia -. Il 90% dei messaggi sul web sono in mia difesa infatti (Grazie). Ora però, per sta stupidata, non mi inviteranno più e sono triste", conclude con ironia.

