Pietro Taricone, Ilaria Galassi, star Non è la Rai, ricorda il Guerriero: “La sua morte una cosa bruttissima”

Ilaria Galassi, popolarissima negli anni 90 grazie al boom di Non è la Rai, oggi a 44 anni ha cambiato vita. Vive a Roma, ha due figli e lavora con il marito in una salone di bellezza di loro proprietà.. Alla televisione, scrive Gossip e tv, ha dovuto dire addio. In una intervista rievocativa a Fan Page l'ex star del programma di Gianni Boncompagni ha parlaro anche della love story con il compianto Pietro Taricone.

“Eravamo cuccioli. Io ancora non facevo televisione. Risale a prima del ’91. I miei genitori sono di Trasacco in provincia dell’Aquila. Quando uscivamo ad Avezzano, incontravo Pietro al parco”, racconta. "Ci sono stati i primi bacetti, poi ci facevamo i dispetti. Pietro era gioioso, matto, vivace come me. È durata per un anno.” Come ha reagito alla sua scomparsa? “L’ho vissuta molto male. Non trovo parole per dire altro. È stata una cosa bruttissima.”

