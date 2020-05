Paola Perego, altri dettagli sul dramma: "Quando col mio primo marito fingevo di stare bene"

28 maggio 2020 a

Paola Perego e gli attacchi di panico. Ne ha sofferto per molti anni e oggi che ne è uscita si lascia andare a confidenze amare sul primo matrimonio con Andrea Carnevale: “Fingevo, ma con le crisi notturne la maschera è crollata”. La conduttrice tv si è raccontata a Oggi, dopo averne anche scritto nel libro che ha pubblicato di recente: Dietro le quinte delle mie paure. “I farmaci mi facevano compagnia anche da moglie, come negli studi televisivi”, spiega, “con Andrea fingevo, ma con le crisi notturne la maschera è crollata.. Lui era scettico, sembrava non capire, come accade spesso a chi non vive e conosce il motivo”.

"Non puoi fingere". Paola Perego-choc: gli attacchi di panico, la verità sul "mostro"

Di recente, scrive Gossip e tv, ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane, aveva dichiarato: “Avevo dodici anni e la diagnosi che mi hanno dato è stata: ‘esaurimento nervoso’. Non c’era una cura, bisognava conviverci. I farmaci mi annebbiavano la mente e tenevano a bada tutto, anche le emozioni. Non mi emozionavo più. Per strada pensavo a quando sarebbe arrivato il prossimo attacco di panico”.

