Michelle Hunziker il 2 giugno: "Perché sono fiera di essere a tutti gli effetti un italiana". Cosa non sapevamo

02 giugno 2020 a

a

a

In occasione del 2 giugno Michelle Hunziker sfoggia tutto il suo orgoglio italiano... lei che è svizzzera. La conduttrice racconta su Instagram l'amore per l'Italia covato fin da bambina. "A casa mia da sempre avevamo la passione della lingua italiana, tant’è vero che mio padre preferiva parlare con me e mio fratello in italiano! - scrive in un lungo post nel giorno della Festa della Repubblica -. Adoravamo la domenica perché mia mamma cucinava italiano e guardavamo Rai 1 tutti riuniti quando c’era Sanremo!”.

"Quando le telecamere sono spente...". Striscia, foto inedite: Scotti e la Hunziker come non li avete mai visti

Un amore, quello per il Belpaese, culminato con la decisione della madre di portarla in Italia, per la precisione vicino a Bologna: "Da lì - ammette la conduttrice di Striscia la Notizia - il mio primo vero colpo di fulmine a 16 anni, ma non per un uomo, bensì per questo paese. Mi sono follemente innamorata e giurai di imparare bene questa lingua e la cultura per diventare un giorno a tutti gli effetti italiana!”. Un racconto avvalorato da una foto che la ritrae con in volto tatuato il Tricolore: “La mia anima e il mio cuore erano già di questo paese da sempre. Sono la dimostrazione che con impegno e dedizione da parte mia, l’integrazione è stata possibile eccome!". E ancora: "Sono fiera di essere a tutti gli effetti una cittadina italiana” conclude la bella showgirl.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.