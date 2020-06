Al Bano Carrisi e la pensione da fame da 1.400 euro. Vissani lo invita al ristorante: "Mangi freg***a di pecora". Bechis riprende tutto

13 giugno 2020 a

La pensione "da fame" di Albano Carrisi continua a far discutere. Anche lo chef Gianfranco Vissani, che intercetta il cantante di Cellino San Marco durante una pausa-pranzo romana. C'è anche il direttore del Tempo Franco Bechis, che riprende la scena gustosissima (è il caso di dirlo). "Io prendo 1.470 euro, me l'hanno alzata nell'ultimo mese da 1.370", conferma Al Bano che nega però di dover campare solo con quei soldi.





Al Bano, la pensione "da fame" e Vissani. Guarda il video integrale di Bechis sul Tempo

"Esagerazioni della stampa". Vissani si stupisce: "Soltanto? Io ne prendo 3.500, ma ho lavorato 40 anni in Rai, ho scaricato tanto. E sono anche giornalista...". Il saluto si conclude in modo molto pepato: "Vieni a mangiare da me a Baschi, nel mio locale storico - è l'invito di Vissani rivolto a Carrisi e alla figlia Romina -. Mangi sui piatti d'ardesia, sulla freg***a di pecora...". Grasse risate generali.

