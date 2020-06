Katia Ricciarelli a TvTalk: "In quel momento ero disperata, c'era uno tsunami privato". Pippo Baudo e la scelta di fare la Fattoria

13 giugno 2020 a

"Ero disperata". Katia Ricciarelli spiega così, intervistata a Tv Talk su Raitre, la decisione di prendere parte, lei volto celebre della lirica italiana, al reality trash La Fattoria. Era il 2006 e Katia era nel pieno caos della separazione da Pippo Baudo, che aveva gettato in pasto al gossip una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo italiano. Separazione peraltro dolorisissima e con strascichi polemici durati anni tra i due ex innamorati.

"In quel momento ero un po’ disperata per la separazione - ha ricordato la Ricciarelli -, stava avvenendo uno tsunami nella mia vita privata e volevo andare fuori dalle scatole. Quello mi sembrava il momento ideale per sparire". Scelta sciagurata e controproducente, perché apparire in tv non ha fatto altro che aumentare il clamore per la vicenda Baudo. Unico lato positivo di quella esperienza, chiosa oggi Katia, aver capito fino a che punto poteva reggere fisicamente quel tipo di stress.

