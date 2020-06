"Non lo farei mai": Marcello Cirillo le suona a Grande Fratello e reality

Francesco Fredella 19 giugno 2020 a

a

a

I reality non fanno per lui. Marcello Cirillo dice no, Categorico. “Non andrei al Grande Fratello. Non riuscirei per il mio carattere. Mi manca la mia famiglia, i miei due nipotini: sono diventato nonno”, racconta al telefono a Libero. Lo storico musicista de I fatti Vostri (e non solo) adesso ha un sogno nel cassetto: tornare in televisione. Ma non come tutti. Cirillo vorrebbe portare il suo programma social “Casa di Marcello night” in tv. Un po’ come avveniva negli anni Ottanta con “Quelli della notte” di Renzo Arbore. Un sogno che potrebbe presto realizzarsi. Tra l’altro Marcello, lo scorso anno, è stato protagonista di Pechino Express con la sua amata sorella. Anche lì ha sfoggiato una simpatia coinvolgente. Poi Cirillo parla di quello che è accaduto nel lockdown. “Non faccio n concerto dal 20 febbraio. E’ stato molto difficile, credetemi. Ma si possono riaccendere i motori”, racconta al telefono. “Aspetto di ritrovarmi sul palco insieme a tanti artisti. Per fare musica. Abbiamo bisogno del pubblico".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.