Praja, Just Cavalli, Villa Bonin, Golden Beach: dal Salento a Milano, la nightlife è ripartita

Non è un'estate come le altre. Non ci sono grandi festival e per i grandi concerti probabilmente dovremo attendere il 2021. Ma divertirsi in sicurezza, far tardi sorridendo con gli amici è ancora possibile, in tutta Italia. Dalla Liguria al Veneto, passando per Milano e il Salento, le possibilità sono tante, ognuna con il suo stile... perché non tutti hanno gli stessi gusti.

Ad esempio ad Albisola (SV) chi vuol cenare, cantare e ballare (almeno un po') sceglie da sempre i party dei Golden Beach. Il pubblico mette insieme generazioni diverse, così ci si diverte di più. Il divertimento inizia già alle 21.30, con una cena animata scatenata. Segnaliamo il Gran Galà del 3 luglio, mentre la sera dopo prende vita l'inaugurazione ufficiale della stagione estiva, e arrivano Fabry Violino e l'esplosiva Jessica Stalfieri. E sempre in Liguria, a Loano (SV) l'11 luglio ecco il sabato firmato Beefly. Il giovedì notte invece riparte il 16 luglio con un dinner show / apericena che mette insieme piatti d'autore e tanto divertimento.

Il divertimento in Veneto invece fa rima con Villa Bonin Club & Restaurant, grande spazio ad alto tasso di stile a Vicenza. Dopo l'inaugurazione dell'ultimo weekend di giugno, esplode l'estate con "Under the Stars", ovvero "Sotto le stelle", appuntamento da vivere nei meravigliosi giardini del locale. Il 2 ed il 4 luglio, tra gli altri, suonano e regalano emozioni i dj Andrea Bozzi e Matteo Favaretto, mentre lo show è tutto della vocalist Chiara Giorgianni. Anche qui il divertimento inizia presto, con una cena all'altezza delle aspettative dei più esigenti e dura fino all'alba.

Molti dei locali più importanti, e del divertimento di qualità, in Puglia, sono sotto l'egida di Musicaeparole, società da vent'anni leader nell'intrattenimento. Ad essa fa capo Praja, discoteca simbolo del Salento, ma famosa in tutta Italia. Dopo il successo dell'inaugurazione, spazio a Big Mama, super party hip hop, reggaeton ed r'n'b che, ogni venerdì. Segnaliamo il 4 luglio Cristian Marchi, l'11 Cristiano Malgioglio, il 13 Ludovica Pagani, il 16 ed il 27 Andrea Damante, il 26 gli scatenati Merk & Kremont. Mentre ad agosto sono attesi Gianluca Vacchi e tanti altri top dj. Chi balla alla Praja può cenare al Soqquadro oppure divertirsi pure all'Amamè Live Club, concept artistico tra american bar e discoteca. Propone spettacoli dal vivo per un pubblico adulto o scatenato, tra live band e dj set. Ogni notte il suono varia. Gallipoli vuol anche dire party indimenticabili al tramonto, la domenica pomeriggio. Kabana è un concept nuovo, fronte mare, in località Baia Verde. E' perfetto per rilassarsi accarezzati dal sole. Qui domenica 5 luglio, in terrazza, il sound è dei Brokenears con la voce di Carlo Sazio, mentre nella pineta c'è Tommy Moretti con la voce di Ignà.

In Lombardia non si balla fino al 10 luglio, ma tra gli hot spot da vivere, anche di giorno, c'è senz'altro Just Cavalli, a Milano, proprio sotto la Torre Branca. Qui notti, pranzi e cene spesso diventano sogni. Tra le novità del menu spiccano pizza, e il sushi, ideale per le serate estive, piatto tipico della cucina del Sol Levante e sempre più protagonista della dieta italiana. Anche perché il pesce qui sempre eccellente: gamberi rossi di Mazara, King Crab Canadese, tonno Pinne Gialle del Mediterraneo

Come sa chiunque di noi, quella del 2020 non è un'estate come tutte le altre. Soprattutto chi lavora con il divertimento ha bisogno di ripensare il proprio lavoro e fare il punto della situazione, per creare sinergie e nuovi progetti. Si è parlato proprio di questo al Meet Music, evento quest'anno online organizzato dal dj producer toscano Luca Guerrieri. Tra dj set, incontri e momenti di relax, hanno partecipato leggende come Ralf e Tommy Vee e tanti altri professionisti, creando una vera community. Tanti nuovi talenti stanno poi trovando spazio in MINI meets Music Contest, un concorso dedicato a dj e artisti tra i 18 e i 25 anni.

