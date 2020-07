Renato Pozzetto, il segreto svelato da Andrea Roncato: "In quei giorni bellissimi..."

Francesco Fredella 14 luglio 2020 a

Attori. Ma anche imprenditori. La parola d’ordine resta una: amatissimi dal pubblico. Adesso Andrea Roncato, con oltre 500 episodi tra film e fiction, fa gli auguri speciali al suo amico Renato Pozzetto. Che oggi compie 80 anni. Un compleanno che ha scatenato gli auguri di tutto il mondo del cinema. Ed arriva anche un particolare che pochi conoscevano. A Libero, infatti, Roncato racconta: “In passato io e Renato ci sentivamo spesso: avevamo un’osteria messicana in società a Bologna. Poi l’abbiamo ceduta. Siamo stati soci per diversi anni. Erano tempi bellissimi, Renato e suo fratello avevamo deciso di aprire una serie di osterie messicane in tutta l’Italia. Ma si affidavano spesso ai personaggi di spicco dei vari territori. E per Bologna c’ero io”, conclude Roncato. Che poi, al telefono, precisa: “Non farò il Grande Fratello vip. Qualcuno l’ha scritto, l’ha detto. Era solo un’idea di Giucas Casella che vorrebbe farlo in coppia con me. Ma io faccio l’attore. Reality zero”.

