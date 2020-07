Kelly Preston, morta a 57 anni la moglie di John Travolta: "Ha perso la battaglia", dramma a Hollywood

13 luglio 2020 a

Un dramma a Hollywood: è morta a 57 anni Kelly Preston, la moglie di John Travolta, che da anni combatteva contro un tumore al seno. La notizia del lutto è stata data dall'attore di Pulp Fiction, su Instagram. Lui e la Preston hanno avuto tre figli: Jett, Ella Bleu e Benjamin Travolta. Il primo figlio dei due attori, Jett Travolta, è morto nel 2009, all’età di 16 anni, per cause mai del tutto chiarite. Nel dare la drammatica notizia, Travolta ha scritto: "È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Ha combattuto una lotta coraggiosa con l'amore e il sostegno di tantissimi – ha scritto - Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai suoi medici e infermieri al MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che hanno aiutato, così come ai suoi tanti amici e cari che sono stati al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati", ha concluso.

