Loredana Lecciso, occhio a questa foto: al suo fianco... super-sorpresa (sexy) per Al Bano Carrisi

Francesco Fredella 27 luglio 2020

a

a

Puglia. Destinazione Cellino San Marco. Simona Ventura fa tappa da Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Il selfie nella pineta per l’allenamento giornaliero non lascia scampo: le due donne, amiche da tempo, sono in perfetta forma anche grazie allo sport. La Ventura sta vivendo una bellissima storia con Giovanni Terzi, dopo la storia con Gerò Carraro (finita male). Ma è un capitolo chiuso. Totalmente. Adesso, però, ci pensa la Lecciso insieme al suo Al Bano a tenete compagnia alla Ventura, fresca di ritorno in video dopo una stagione da urlo su Rai 2. L’amicizia con Loredana, a quanto pare, va avanti da anni.

