Michelle Hunziker, parole pazzesche e inattese su Tomaso: "Guardatelo bene in quel momento così intimo"

Michelle Hunziker va in vacanza. Relax meritato con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste. Destinazione Alto Adige. Un po’ di tempo dedicato alle escursioni alle cascate di Riva, in Valle Aurina. Ma diventa virale, sui social, la dedica che fa al marito, rispondendo ai follower. “Spesso mi chiedete come si fa a riconoscere il vero amore – scrive Michelle -. Il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d’amare osservatela bene mentre dorme, in quel momento così intimo, così vulnerabile… guardatela bene. Sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nell’osservarla. Vi renderete conto di amare ogni millimetro di quel corpo che vedete, vi verrà di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, le dita di quelle mani che sanno come farvi stare così bene, di accarezzargli i capelli, ma non lo farete solo perché sarebbe un peccato incredibile svegliarla”.

“In quel momento – si legge ancora – sentirete se questa sarà la persona con la quale vorrete progettare il vostro futuro insieme. Per me questo è l’amore, cercate questi momenti ragazzi, sono quei attimi da collezionare, attimi di felicità da assaporare fino in fondo. Io lo chiamo l’album dei miei ricordi belli, quando vi sentirete giù, andrete a sfogliarlo e vi farà sentire vivi”. L’amore riempie le giornate della bella Michelle Hunziker, una delle donne di punta di Mediaset. Una bella notizia per i suoi follower, che la seguono ovunque.

