Ilaria D'Amico, addio calcio a Sky: "Ho sentito il richiamo della foresta", il suo nuovo programma in tv

Ilaria D'Amico lascia lo sport in tv. La giornalista, compagna del portiere della Juventus Gigi Buffon, annuncia al Corriere dello Sport la sua svolta professionale e di vita: "Dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 a Sky. Finita la Champions volterò pagina: avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova".

Impossibile, spiega, portare avanti il doppio impegno: "L'ho fatto per anni ma non potrei ora, con la mia vita che è piena di cose belle, tra cui una famiglia abbastanza complessa, allargata. Voglio puntare su un solo obiettivo. Oggi, dopo molte sfide vinte, le mie nuove sono anche l'essere mamma, compagna e un riferimento per altri piccoli. Avrò un solo nuovo figlio professionale". Il suo futuro in tv sembra già scritto: "Una prima serata che parli di attualità e diventi appuntamento fisso. Quando ne abbiamo parlato a Sky, ho sentito il richiamo della foresta".

