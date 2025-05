Barcellona-Inter, il video di Lamine Yamal a fine partita: godono i tifosi nerazzurri

Un fuoriclasse. Semplicemente impressionante. Lamine Yamal ha consegnato una prestazione da sogno nel match di Champions tra Barcellona e Inter, andata delle semifinali terminata con uno spettacolare 3-3. Il giovanissimo fuoriclasse spagnolo ha messo in seria difficoltà la retroguardia nerazzurra, incantando il pubblico con numeri da fuoriclasse. A soli 17 anni, ha già l’aria di chi è destinato a scrivere pagine di storia del calcio. E anche il carattere non manca: lo dimostra quanto accaduto poco dopo il triplice fischio finale.

Ecco, appena terminata la sfida in campo si respira ancora molta tensioni. Yamal, tra i protagonisti assoluti della serata, riceve una maglia speciale per celebrare il traguardo delle 100 presenze con la maglia del Barcellona. Ma a sorprendere è la sua reazione: il giovane talento è abbattuto, deluso per non essere riuscito a portare la squadra alla vittoria. Iracondo. E insomma, l'atteggiamento che dice molto sul suo carattere: a 17 anni aver già disputato 100 partite con la maglia blaugrana è roba da fantascienza...