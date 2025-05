Barcellona-Inter? Federica Sciarelli miracolosa: la sua ultima impresa

Si parla di share. E la semifinale d’andata di Champions League , andata in onda mercoledì 30 aprile, ha ovviamente fatto registrare numeri eccezionali. Il match spettacolare tra Barcellona e Inter , terminato con un elettrizzante 3-3, ha catalizzato l’attenzione del pubblico sul canale Nove , attirando in media ben 5.613.000 spettatori e conquistando il 27.5% di share. Un successo travolgente che ha dominato la fascia del prime time.

Il punto è che poi c'è Federica Sciarelli, con il suo Chi l'ha visto? in onda su Rai 3. Format inossidabile e inscalfibile. Infatti la puntata andata in onda al big-match di Champions trasmesso in chiaro ha raggranellato un clamoroso 9,9% in termini di share, con una media di 1.682.000 telespettatori. Cifre clamorose, appena al di sotto della media stagionale. Già, la Sciarelli non riescono a fermarla neppure Barcellona e Inter...