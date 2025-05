Jannik Sinner, lo sfogo impensabile: "Senza soldi come facevo?"

Il conto alla rovescia è quasi finito: Jannik Sinner si prepara a tornare sui campi da tennis. E lo farà in grande stile, davanti al suo pubblico, quello italiano, agli Internazionali d’Italia. Il debutto è previsto tra il 9 e il 10 maggio, ma l’attesa è già alta per il ritorno del numero uno del tennis mondiale. In questi giorni, oltre a essere al centro dell'attenzione per le sue prestazioni sportive, il ragazzo di San Candido è finito anche sotto i riflettori del gossip. Ma lui ha scelto di parlare chiaro, affidando pensieri e riflessioni a una lunga intervista al Tg1.

Al tiggì della rete ammiraglia Rai, il numero 1 al mondo si è raccontato con sincerità, affrontando diversi temi personali, tra cui una curiosità che riguarda il suo passato e un sogno mai realizzato. Prima di scegliere la racchetta, infatti, Jannik si è cimentato con successo sia nel calcio che nello sci, ma il desiderio di bambino era un altro. Il mondo dei motori lo affascinava al punto da immaginarsi in pista: "Da bambino il mio sogno era quello di diventare un pilota di Formula 1, perché ho una grande passione per le macchine. Ma senza soldi cosa potevo fare?", ha tagliato corto. E chissà che razza di pilota sarebbe potuto rivelarsi.