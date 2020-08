Lorella Cuccarini, dopo l'addio a Vita in diretta e Matano altro colpo di scena: "Tutto fermo", la vendetta contro la Rai?

13 agosto 2020 a

a

a

Una "brusca frenata" per Lorella Cuccarini. Dopo il siluramento a La Vita in diretta e il brusco sfogo con il collega Alberto Matano (confermato), con tanto di gelo davanti alle telecamere per l'ultima puntata, la più amata dagli italiani si attendeva un "risarcimento morale e professionale" dalle Rai. Secondo indiscrezioni da viale Mazzini, la Cuccarini sarebbe stata fatta fuori perché troppo "sovranista" e sbilanciata verso la Lega.

"Cos'ha sempre nascosto". Heather Parisi rincara la dose: attacco in pubblica piazza alla Cuccarini. E la rivalità si riaccende

Anche per mettere a tacere polemiche e malelingue, a Lorella era stata promessa la conduzione dello Zecchino d'Oro per la prossima stagione. Ma secondo il settimanale Oggi diretto da Umberto Brindani, per il momento tutto tace. Prima di accettare la conduzione dello Zecchino, la Cuccarini vorrebbe avere dal direttore di rete Roberto Coletta maggiori rassicurazioni sugli "altri progetti". Tradotto: lo storico show di canzoni per bambini non le basta. E stavolta potrebbe essere proprio Lorella ad avere il coltello dalla parte del manico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.