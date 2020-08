Emma Marrone e il tumore, l'annuncio più bello: "Sono definitivamente fuori dalla malattia"

Francesco Fredella 27 agosto 2020 a

La notizia che tutti aspettavamo. Emma Marrone, che per mesi ha lottato contro un tumore, adesso è guarita definitamente. La cantante pugliese svela al settimanale Grazia: "In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia“. I fan pazzi di gioia. Emma racconta che appena è stata chiamata dal medico ha avuto molta paura. Ma ha vinto lei: il mostro (quel tumore) non c’è più. La prima cosa fatta dopo aver sentito il medico? La chiamata a sua madre. Ora un bel sospiro di sollievo, dietro l’angolo c’è l’esperienza nella giuria della nuova edizione di X Factor. Tutto ai nastri di partenza. Con lei su Sky ci saranno anche Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. A proposito: sembra che Emma abbia un nuovo fidanzato. Si tratta di Nikolai Danielsen. Sarà vero? Nessuna conferma o smentita. Ma un’indiscrezione bomba dice che hanno trascorso una serata all’ombra del Colosseo. Cena galeotta.

