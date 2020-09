"Sembra di essere al calciomercato": Enrico Ruggieri svela i segreti della Partita del cuore

Francesco Fredella 03 settembre 2020 a

Palla al centro. Enrico Ruggieri è pronto insieme a tanti altri big della musica e della tv a scendere in campo per la partita del cuore, trasmessa in diretta su Rai1 stasera alle 21.25. Fino al 21 settembre attivo il numero solidale 45588 per sostenere l’emergenza Covid-19 con un aiuto concreto ai lavoratori dello spettacolo e ambiente musicale. Ma, intanto, arrivano le prime notizie su come i cantanti e personaggi della tv si stanno preparando. “C’è un vero e proprio calciomercato in corso”, dice Enrico Ruggieri in diretta su RTL102.5 Viaradio. Anche donne in campo, come Alessandra Amoroso. “Si stanno preparano al match come dei veri calciatori”, continua a raccontare sorridendo. In pratica i calciatori per una serata si stanno muovendo per l’organizzazione delle squadre in ogni modo.

Poi Ruggieri- durante la diretta - parla di Musicultura, in onda dopo la partita del cuore, sempre su Rai1. “Ci saranno grandi ospiti. Premi. Ci sarà ad esempio Francesco Bianconi, Roberto Vecchioni, Massimo Ranieri. Difendiamo la canzone d’autore in questo modo”, continua Ruggieri in diretta su RTL102.5 Viaradio. “La musica d’autore è cambiata. C’erano le brandi band, PFM ad esempio, e poi i cantautori che scrivevano testi meravigliosi, musiche spesso simili e lo spettacolo non c’era. All’estero era diverso. Negli anni sono cambiate le generazioni: Vasco Rossi, Pino Daniele, io (mi permettete), poi Silvestri, Bersani. Ora ci sono le nuove leve della musica. Anche loro funzionano”.

