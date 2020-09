Grande Fratello Vip, l'accusa di Antonio Zequila: "Ecco chi sta recitando", una bomba sul reality

Francesco Fredella 24 settembre 2020 a

Parla Antonio Zequila. Chi meglio di lui conosce i meccanismi del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5? E l’ex concorrente, senza freni, racconta quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. “Signorini ha messo su un cast simpatico. Ero scettico, mi sono ricreduto. Ci sono storie, liti, amori”, svela Zequila. Che poi rimarca: “C’è qualcuno che ancora non è entrato nel gioco. Parlo di Massimiliano Morra. Mi sembra che stia recitando: non è una fiction il Gf vip. Lo vedo poco partecipe in questo reality”, tuona l’ex gieffino. “Non capisco di che pasta sia fatto”.

Per Zequila, che nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è stato sicuramente uno dei protagonisti assoluti, una vera sorpresa è Francesco Oppini. “Sa fare le imitazioni, è simpatico. Mi piace molto”, racconta Zequila al telefono. Secondo Antonio domani ci sarà una grande puntata. Il vero giallo? “I titoli nobilitarsi della contessa. Sono veri o è contessa d’adozione? Non saprei. Secondo me, domani sera, potrebbe arrivare in studio la Marchesa d’Aragona, la ricordate?”, racconta Zequila. Che poi sgancia la bomba: “Dovete tenete d’occhio la Gregoraci e Petrelli, potrebbe nascere un’amore”.

