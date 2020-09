Barbara D'Urso, clamoroso: "Ecco per chi ho sempre votato e quale politico adoro", Silvio Berlusconi trasecola

25 settembre 2020 a

a

a

Una grossa sorpresa firmata Barbara D'Urso. Una grossa sorpresa non però per i suoi fan più stretti, perché la mitica Carmelita, sull'argomento, si era già sbottonata anche in passato. Quale argomento? Presto detto, la politica. Ma per chi vota Barbara D'Urso? La risposta della conduttrice Mediaset è arrivata in un'intervista di Vanity Fair, che nel numero in edicola questa settimana la ha inserita nella speciale classifica delle dieci donne più influenti d'Italia. "Sono sempre stata di sinistra", taglia corto Barbara, spigando che il padre dei suoi figli "era di Rifondazione Comunista". E Silvio Berlusconi avrà un sussulto. Si scherza, ovviamente. Perché la D'Urso spiega che il suo editore, il Cav, conosce benissimo le sue inclinazioni politiche: "Ho sempre votato per il Pci e questo Berlusconi lo sa benissimo. Adoravo Enrico Berlinguer", conclude la D'Urso.

Barbara D'Urso nella "top ten" delle più influenti: il peso di Carmelita, un riconoscimento clamoroso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.