Grande Fratello Vip, Gabriel Garko nella casa: "Sentirete cose che non vorrete sentire, per me sarà dura"

Si preannunciano clamorosi sviluppi al Grande Fratello Vip, con Gabriel Garko che questa sera interverrà in diretta da Alfonso Signorini per un attesissimo faccia a faccia con Adua Del Vesco, la concorrente che ha fatto scoppiare l'Ares-gate. La Del Vesco, che apparteneva alla stessa agenzia di Garko, ha denunciato in diretta le pressioni psicologiche subite dall'agenzia, definita una vera e propria "setta satanica" che costringeva i clienti-adepti a sottostare alla volontà del misterioso "Lucifero", padre padrone che disponeva della vita privata, sessuale e professionale di protagonisti di primissimo piano del mondo dello spettacolo.

Sono stati chiamati in causa alcuni dei protagonisti delle fiction Mediaset di maggior successo degli ultimi 20 anni, a cominciare appunto da Garko. L'attore su Instagram ha già preannunciato il tenore del suo intervento al GF Vip: "Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire... Sono sicuro che molta gente giudicherà... Sono sicuro che tante persone non capiranno.... E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura... Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità...",

