Gabriel Garko al GF Vip: "Abbiamo finto per tre anni", Adua conferma le voci su Gabriele Rossi

26 settembre 2020 a

a

a

“Abbiamo finto per tre anni”. Con il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, anche Adua Del Vesco si è tolta un grosso peso. In più occasioni l’attore si era limitato a dire di aver trovato l’amore già da qualche tempo, probabilmente dopo la conduzione di Sanremo nel 2016: negli ultimi anni gli è stata attribuita una relazione con Gabriele Rossi, ma Garko aveva sempre smentito le voci sulla sua omosessualità.

Ora che il “segreto di Pulcinella” è stato rivelato, l’attore può godersi il resto della sua vita senza più pesi interni e pressioni esterne. Il gossip però si è infiammato quando Adua ha risposto a Tommaso Zorzi, confermando che il suo finto ex ha una storia d’amore con Rossi. D’altronde gli indizi non erano mai mancati in questo senso: dagli scatti usciti su vari settimanali di gossip, ad avvistamenti e ancora a foto pubblicate insieme. Tra l’altro Rossi ha commentato sui social il coming out di Garko con “verità e giustizia” e con un’immagine di un burattino a cui vengono tagliati i fili.

"Va da chi lo zittisce". Dopo le lacrime, a valanga su Gabriel Garko: una clamorosa questione di soldi al GF Vip?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.