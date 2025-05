L'Eredità, le ultime parole famose su Bianca Maria: "Non vince mai"

Oggi, martedì 6 maggio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Questa è l'ora in cui si gioca l'Eredità", ha esclamato il padrone di casa a inizio trasmissione. Subito dopo ha dato il bentornato a Pietro, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti Erika da Ferrara, Andrea da Catania, Chiara da Siena, Antonio da Padova, Bianca Maria - alla serata numero 11 - e Daniela da Catania. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Alla fine, l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare alla Ghigliottina - l'ultima manche del gioco - è stata Bianca Maria. La nuova campionessa ha avuto la possibilità di portarsi a casa il montepremi: ben 25mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Molla", "Cotta", "Lavorare", "Arcobaleno", "Ufficiale". Dopo un minuto di attenta riflessione, Bianca Maria ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Maglia". Era la risposta giusta. La campionessa ha festeggiato insieme a Marco Liorni e a tutto lo studio.