Edda Negri Mussolini, la rettifica: "Patrizia De Blank non è mia cugina"

Patrizia De Blank non è nipote di Benito Mussolini. Lo specifica l'avvocato Daniela Antoniolli per conto della Sig.ra Edda Negri Mussolini, che invia una rettifica dell'articolo in cui il nostro sito dava notizia di un'intervista concessa al settimanale Dipiù. "Edda Negri Mussolini non ha mai affermato nell'intervista che la signora de Blank sia sua cugina circostanza, anzi, che viene decisamente negata non essendo mai stato effettuato alcun esame genetico atto a suffragare le asserzioni sedicenti della Sig.ra De Blank". Ci scusiamo con Edda Negri Mussolini per l'errore.

