Eloisa Fontes, la super top model sparita a fine 2019 ad New York: scalza e seminuda, ritrovata in una favela di Rio

12 ottobre 2020 a

a

a

Il destino della ex top model Eloisa Fontes sconvolge il Brasile e il mondo della moda internazionale. La splendida brasiliana, 26 anni. era sparita da quasi un anno da New York, lasciando la figlia di 7 anni all'ex marito, l'altra star delle passerelle Andre Birleanu, che aveva contribuito a lanciarla giovanissima nel 2012. La famiglia di Eloisa temeva fosse finita in un brutto giro, forse addirittura morta. Invece la ragazza è stata trovata, in stato confusionale, in una favela di Rio de Janeiro, mentre vagava per Morro do Cantagalo.

Questa modella di 24 anni? Una fine agghiacciante: fatta a pezzi, in una fossa comune. Un Paese sconvolto

Una zona pericolosissima, dove scalza e seminuda l'avevano notata alcuni senzatetto. Sono stati loro ad avvertire le forze dell'ordine, che l'hanno così soccorsa, rivestita alla bell'e meglio e messa in sicurezza. A farla decidere di sparire e cancellare non solo la carriera ma anche la propria vita passata probabilmente uno stato di forte stress emotivo, legato ai rapporti incrinati col marito (di 16 anni più grande di lei), accusato peraltro di essere persona narcisista e aggressivo da altre due donne. "Non sono mai stato violento, è lei che ha abbandonato sua figlia", si è difeso il modello. Era stato anche grazie a lui se Elosia, dopo un'infanzia difficile lontano dalla madre e dai fratelli a causa delle condizioni di indigenza della donna, era riuscita a fare il grande salto a Manhattan, sfilando per Dolce e Gabbana e Armani e finendo sulle pagine di Elle e Glamour. Una favola, finita in dramma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.