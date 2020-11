Gigi Proietti, il ricordo della figlia Carlotta: "Ho pensato tanto a questo momento, ne sono stata terrorizzata"

Francesco Fredella 03 novembre 2020 a

Adesso parla Carlotta, figlia del grande Gigi Proietti (morto ieri all’improvviso, tutta l’Italia lo piange). Professione cantautrice e attrice, la 37enne rompe il silenzio ringraziando tutti. Uno per uno con un mega abbraccio virtuale. “Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata”, scrive Carlotta su Instagram. “Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la “notizia” si scatena lo “scoop”… tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente”.

Poi la figlia del grande Gigi, amatissimo dal pubblico, continua dicendo: “Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all’amore che tutti provavate per papà. Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore”.

