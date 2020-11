Anitta, la superstar brasiliana svela tutti i segreti: “Adesso è il momento delle sfide”

Francesco Fredella 04 novembre 2020 a

Anitta, superstar brasiliana si collega fortissima in tutto il mondo, parla senza freni in diretta via Zoom con RTL102.5. Per lei arriva una sorpresa mozzafiato. Ma andiamo per gradi.Giusto qualche numero: MTV Europe Music Awards, 5 nomination ai Latin Grammy Awards, 48 milioni di followers su Instagram, 4,9 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Tutto questo, ma anche tanto di più, è una parte della carriera di Anitta. Che sta facendo ballare il mondo intero con i suoi brani. "Ho iniziato seguendo le star di cui ero fan. Poi il successo nel mio Paese, il Brasile - grande quanto un continente intero - mi ha regalato tanto successo. Adesso è arrivato il momento delle sfide", racconta Anitta dal Basile in collegamento in diretta con RTL1025.

Poi la bomba/ Fred De Palma in diretta a sorpresa (con lui ha spopolato facendo ballare il mondo intero). Anitta resta senza parole. "Ciao, amico. Tanti auguri a te, tanti auguri Fred", canta la superstar. De Palma sorride e annuncia presto un viaggio in Brasile. Anitta poi dice: "Fred era poco famoso dalle mie parti, ora è una vera star. Ed io la stessa cosa in Italia".

