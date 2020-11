Stefano D'Orazio, “stava guarendo ma il Covid lo ha ucciso”: la tragica conferma della moglie Tiziana Giardoni

07 novembre 2020 a

“Ho perso una parte di me stessa. Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui”. Così Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, ha sfogato il dolore per l’immensa perdita. Quella tra lei e lo storico batterista dei Pooh era una grande storia d’amore: si sono sposati nel 2017, nel giorno del compleanno di lui. Due anni fa D’Orazio aveva svelato a Il Messaggero perché aveva deciso di fare il grande passo dopo aver scritto un libro dal titolo ‘Non mi sposerò mai’: “Per tutta la vita ho continuato a dire no, poi ho addirittura deciso di fare la proposta alla mia compagna in diretta tv”. Adesso il mondo dello spettacolo e l’Italia intera è in lutto, con la famiglia che ha diffuso un comunicato per chiarire le circostanze della morte: “Era ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma. Stefano era in via di guarigione da una patologia che stava curando da circa un anno e al lavoro su alcuni progetti che gli stavano molto a cuore, quando è risultato positivo al Covid che ha compromesso irrimediabilmente il suo stato di salute”.

"Febbre improvvisa, poi tutto è precipitato". Red Canzian, così il Covid ha ucciso Stefano D'Orazio

