La Volta Buona, la telefonata folle: "Al governo...". Balivo sbotta

Telefonata a sorpresa durante La Volta Buona. Mentre Caterina Balivo è in onda su Rai 1, un certo Valerio da Piacenza si mette in contatto con la redazione. Accade durante la consueta telefonata per giocare e tentare la fortuna. "Vediamo se riusciamo a portare fortuna a qualcuno a casa, che dovrà scegliere un numero da uno a sei", spiega la conduttrice nella puntata di martedì 17 giugno. Poi, la conduttrice lascia spazio a Valerio chiedendogli di scegliere un numero.

Qualcosa però non va come previsto: "No, no, un momento, chiedo scusa. Voglia scusarmi. Colgo l'occasione de La volta buona – aspettavo questo momento e la Rai me l'ha permesso, ma pensi un po' – è un po' machiavellico tutto quello che potrebbe apparire che dico, ma c'è gente che ha fame e ha sete. Le cucurbitacee al Governo possono dare acqua. I bambini no, si dissetano con le lacrime delle madri. Io non voglio essere complice di questa cosa che veramente mi sconvolge". Il riferimento, quello delle cucurbitacee (o Cucurbitaceae), è alla famiglia delle piante a cui appartengono zucche, zucchine, meloni, cocomeri.