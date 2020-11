Stefano D'Orazio, le ultime parole alla moglie dal letto di ospedale: “Non riesco a capire…”, dramma Covid

08 novembre 2020 a

“Non possiamo credere che Stefano se ne sia andato, lo avevo sentito qualche ora prima del ricovero”. Così Roby Facchinetti a Domenica In si è commosso per Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh che è venuto a mancare venerdì scorso. Una perdita immensa per il mondo dello spettacolo e per l’Italia intera, con Mara Venier che gli ha ovviamente voluto rendere omaggio. Facchinetti ha inoltre rivelato che le ultime parole di D’Orazio erano state per la moglie Tiziana: “Le ha detto ‘non riesco a capire dove trovi tutta l’energia per fare tutto questo per me’. Io ora sono in viaggio verso Roma per il tuo funerale”.

Per Facchinetti e tutti quelli che lo hanno conosciuto da vicino per tanti anni la morte di Stefano procura un dolore forte, profondo: “Era un uomo speciale, lo amavano tutti. Io ieri non ho voluto parlare con nessuno, sono rimasto solo a piangere, volevo fare solo quello”. Dalla Venier è intervenuto anche Red Canzian, che è apparso visibilmente scosso per la perdita: “È impossibile credere a ciò che è successo a Stefano, non abbiamo potuto far nulla per stargli vicino. Questo virus è bastardo, perché non ti permette di stare accanto ad una persona. L’ho visto l’ultima volta a giugno, in studio. Io stavo preparando uno spettacolo, avrei cantato con lui in maniera virtuale”. Purtroppo non c’è stato il tempo perché il Covid se lo è portato via prima.

"Sono arrabbiato". Red Canzian devastato per Stefano D'Orazio, Venier commossa a Domenica In

