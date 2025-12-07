Domenica In, frecciata di Amanda Lear a Fazio? "Presa in giro"

Amanda Lear si racconta a Domenica In. Ospite di Mara Venier nella puntata in onda il 7 dicembre su Rai 1, la cantante apre la sua intervista parlando della salute:"Ho un problema alla retina, ho fatto l’operazione una settimana fa con il laser per riattaccare la retina". E ancora: "Mi devono operare alla cataratta perché vedo tutto sfocato. Però mi fa paura vedere tutto preciso".

Poi, tornando al mondo dello spettacolo e ai suoi esordi: "Da giovane volevo il successo, ho venduto tanti dischi, fatto film e teatro... quando ho cominciato pensavano che sarei durata 2 anni, invece sono ancora qui". D'altronde, aggiunge: "L’Italia è sempre stata molto carina con me, non mi sarei mai aspettata di sfondare così. Pippo Baudo mi ha portata davanti al pubblico italiano, che mi ha adottato". In ogni caso zero rimpianti: "Se domani dovesse finire, sarei contenta lo stesso, ho avuto tutto dalla vita".